У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через коронавірус
У штаті заборонили проведення масових заходівУ штаті Нью-Йорк, США, оголосили надзвичайний стан через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє CNN.
У штаті заборонили проведення масових заходів.
«Вчора ми отримали багато інформації протягом дня, багато що змінилося тоді, а вчора ввечері здавалося, що світ перевернувся з ніг на голову всього за кілька годин», - сказав мер Білл де Блазіо.
Губернатор Ендрю Куомо (Andrew Cuomo) сказав, що через спалах в Нью-Йорку заборонено збори з 500 і більше осіб, за винятком шкіл, лікарень, будинків престарілих та громадського транспорту.
Бродвейські шоу призупинять всі вистави «негайно» до 12 квітня.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.
Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.
Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.