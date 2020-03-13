У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через коронавірус



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У штаті заборонили проведення масових заходів

У штаті Нью-Йорк, США, оголосили надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

У штаті заборонили проведення масових заходів.

«Вчора ми отримали багато інформації протягом дня, багато що змінилося тоді, а вчора ввечері здавалося, що світ перевернувся з ніг на голову всього за кілька годин», - сказав мер Білл де Блазіо.

Губернатор Ендрю Куомо (Andrew Cuomo) сказав, що через спалах в Нью-Йорку заборонено збори з 500 і більше осіб, за винятком шкіл, лікарень, будинків престарілих та громадського транспорту.

Бродвейські шоу призупинять всі вистави «негайно» до 12 квітня.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.