Британія і ЄС скасували торгові переговори через коронавірус



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Сторони обговорюють можливість проведення переговорів через відеоконференцію

Торгові переговори між Великобританією та Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє DailyMail.

Повідомляється, що переговори повинні були відбутися з 18 по 20 березня в Лондоні. На цей час сторони вивчають альтернативні способи проведення переговорів, серед яких, зокрема, використання відеоконференції.

Нагадаємо, що між ЄС і Великобританією завершилася перша фаза переговорів.

При цьому сторони мають серйозні розбіжності щодо торговельної угоди після виходу Британії з складу ЄС (Brexit).