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    МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус

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    МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус - МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус
    МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус

    Законопроект щодо першочергових заходів боротьби з коронавірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом

    Міністр охорони здоров’я ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для прийняття законопроекту про пріоритетне розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

    Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Право на владу на 1+1.

    За його словами, законопроект щодо першочергових заходів боротьби з коронавірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Верховна Рада міністр лікар хвороби карантин коронавірус Віктор Ляшко
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