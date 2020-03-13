МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус
Законопроект щодо першочергових заходів боротьби з коронавірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом
Міністр охорони здоров’я ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для прийняття законопроекту про пріоритетне розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Право на владу на 1+1.
За його словами, законопроект щодо першочергових заходів боротьби з коронавірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом.
Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.
Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.
Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.
11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.