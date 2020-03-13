МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус



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МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Ради через коронавірус

Законопроект щодо першочергових заходів боротьби з коронавірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом

Міністр охорони здоров’я ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для прийняття законопроекту про пріоритетне розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Право на владу на 1+1.

За його словами, законопроект щодо першочергових заходів боротьби з коронавірусом буде подано МОЗ до парламенту найближчим часом.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік у Чернівцях, у якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.