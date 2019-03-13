У Facebook, Instagram та Twitter стався масштабний збій



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Про проблеми з роботою Facebook Messenger найбільше повідомляли у Польщі, Франції, Британії та США

Станом на 18 годину було отримано майже тисячу повідомлень щодо проблем у роботі Facebook

У роботі соціальної мережі Facebook та месенджері Facebook Messenger, у Instagram, Twitter 13 березня станом на 18.00 за київським часом зафіксовано збій.

Про це повідомляє Down Detector.

Так, станом на 18 годину було отримано 9039 повідомлень щодо проблем у роботі Facebook. Найбільше проблем виникало у користувачів зі США, Італії, Великобританії та Польщі.

Про проблеми з роботою Facebook Messenger найбільше повідомляли у Польщі, Франції, Британії та США.

Зі збоями у Instagram зіштовхнулись в основному у США, Бразилії, Туреччині, Росії, Данії, Іспанії, Італії та Франції. Про проблеми надійшло 8575 повідомлень від користувачів.

Також було надіслано 151 скаргу на роботу Twitter. Скаржились у більшості користувачі з Нідерландів та Британії, Японії та США.

Нагадаємо, соцмережа Facebook з 2017 року втратила 15 мільйонів американських користувачів.

Джерело: УНН