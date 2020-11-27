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    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера

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    <p>Від військовослужбовців родині загиблого фастівчаніна була вручена грамота поваги</p> - У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера

    Від військовослужбовців родині загиблого фастівчаніна була вручена грамота поваги

    Фото: Фастівська міська рада

    В’ячеслав Мінкін загинув напередодні свого 31 дня народження

    У Фастові Київської області відбулася церемонія прощання з українським військовим В’ячеславом Мінкіним, якого 24 листопада окупанти вбили під Авдіївкою.

    Про це повідомляє Фастівська міськрада на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні ми провели в останню путь фастівчанина, військовослужбовця, Захисника України В’ячеслава Мінкіна. Молодого чоловіка, який загинув на сході країни від кулі ворожого снайпера напередодні свого 31 дня народження», – йдеться в повідомленні.

    У пресслужбі міськради також підкреслили, що В’ячеслав завжди мріяв про вільну Україну.

    «Від військовослужбовців родині загиблого фастівчаніна була вручена грамота поваги і співчуття», – уточнили в відомстві.

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    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера
    У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера

    Як відомо, Леонід Кравчук вимагає від РФ розслідувати вбивство снайпером українського військового В’ячеслава Мінкіна.

    Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.

    Теги: окупанти смерть Київщина військові Авдіївка снайпер поховання
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