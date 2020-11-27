У Фастові попрощалися з українським військовим, який загинув від кулі снайпера

Від військовослужбовців родині загиблого фастівчаніна була вручена грамота поваги

В’ячеслав Мінкін загинув напередодні свого 31 дня народження

У Фастові Київської області відбулася церемонія прощання з українським військовим В’ячеславом Мінкіним, якого 24 листопада окупанти вбили під Авдіївкою.

Про це повідомляє Фастівська міськрада на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні ми провели в останню путь фастівчанина, військовослужбовця, Захисника України В’ячеслава Мінкіна. Молодого чоловіка, який загинув на сході країни від кулі ворожого снайпера напередодні свого 31 дня народження», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі міськради також підкреслили, що В’ячеслав завжди мріяв про вільну Україну.

«Від військовослужбовців родині загиблого фастівчаніна була вручена грамота поваги і співчуття», – уточнили в відомстві.

Як відомо, Леонід Кравчук вимагає від РФ розслідувати вбивство снайпером українського військового В’ячеслава Мінкіна.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна. Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року і мешкав у місті Фастів Київської області.