Названо ім'я військового, якого сьогодні під Авдіївкою вбив снайпер

31-річний В'ячеслав Мінкін був одружений та мав сина

Загиблий військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади мешкав у місті Фастів Київської області

У вівторок, 24 листопада, в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна.

Старший солдат, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади В'ячесав Мінкін народився 1991 року, мешкав у місті Фастів Київської області, повідомляє Фастівська міська рада у Facebook.

Поранений солдат перебував у важкому стані. У результаті отриманого поранення помер в лікувальному закладі.

«Фастівська громада в скорботі. З глибоким великим сумом повідомляємо, що в зоні проведення ООС загинув фастівчанин, захисник України, старший солдат В'ячеслав Мінкін. 31-річний Мінкін В'ячеслав Юрійович був одружений, мав сина. В 2019 був нагороджений медаллю за участь у боях «Світлодарська дуга», – йдеться у повідомленні.

Про дату, час і місце прощання з захисником буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що український військовослужбовець, якого 24 листопада біля Авдіївки поранив снайпер бойовиків, помер у лікарні.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Нагадаємо, що минулої доби окупанти чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі.

До слова, п'ятий президент Петро Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.