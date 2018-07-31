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    У Філарета назвали ймовірну дату надання українській церкві автокефалії

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    <span>Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України&nbsp;</span><span>Філарет</span> - У Філарета назвали ймовірну дату надання українській церкві автокефалії
    Фото: Главком
    Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    З 1 по 3 вересня в Константинопольській Патріархії відбудуться загальні збори всього єпископату цієї Церкви

    У вересні відбудуться збори єпископату Вселенського Патріархату, на якому можливо обговорять українське питання.

    Про це повідомив очільник інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

    «З 1 по 3 вересня в Константинопольській Патріархії відбудуться загальні збори всього єпископату цієї Церкви. Про скликання такого зібрання оголосив патріарх Варфоломій... Як очікується, перед зборами відбудеться чергова сесія Священного Синоду Патріархату», – написав архієпископ в Facebook, посилаючись на інформацію Вселенського патріархату.

    Тематика зборів (Синаксису) позначена як питання, пов'язані з Матір'ю-Церквою та ширше – з православ'ям.

    «І одне, й інше означення дають підставу передбачати, що йтиметься про "українське питання», – заявив архієпископ.

    Нагадаємо, 28 липня Україна відзначала 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

    Зазначимо, що секретар Священного Синоду УПЦ КП Єпископ Євстратій (Зоря) заявив, що якби Константинопольський Патріархат не розраховував на те, що зможе довести справу Томосу про автокефалію української церкви до логічного завершення - він би не починав цього процесу.

    Член Синоду Вселенської патріархії митрополит Елпідофор заявив, що Московська церква є не матір'ю, а дочкою Української

    Раніше Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет повідомив, що після отримання томосу про автокефалію УПЦ Московського патріархату втратить право називатися українською.

    Читайте також інтерв’ю: «Митрополит УПЦ МП Митрофан: У нашій церкві є протилежні думки щодо автокефалії»

    Раніше Інститут світової політики підготував аналітичну записку «Автокефалія Української церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій». У ній експерти зробили прогноз щодо можливої назви нової єдиної помісної церкви.

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