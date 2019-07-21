Вибори у Раду: поліція зафіксувала вже 1614 повідомлень про порушення



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Фото: REUTERS

Найбільше повідомлень про порушення було зафіксовано у Донецькій та Дніпропетровській областях

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.

«Станом на 17:00 поліція зафіксувала 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адмінпротокол та відкрито 33 кримінальні провадження», - йдеться в повідомлені.

Так, найбільше повідомлень було зафіксовано у Донецькій – 221, Дніпропетровській – 220, Одеській та місті Києві – по 113, Харківській – 93 та Запорізькій областях – 91.

Як зазначають у МВС, здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією, перешкоджанням здійсненню виборчого права, конфліктом, підкупом виборців, пошкодженням бюлетеню, пошкодженням майна, повідомленнями про замінування.

Раніше повідомлялося, що вже відкрито 21 кримінальну справу через порушення на виборах.

Також повідомлялося, що поліція завернула автобуси із псевдожурналістами, які їхали на Донеччину.

Крім того НСЖУ виявила псевдожурналістів на виборчих дільницях Полтавщини.

У Львові 94-річна жінка влаштувала чотиригодинний скандал на виборчій дільниці, бо не захотіла голосувати вдома.

Тим часом у Миколаєві чоловік, кидаючи бюлетень в урну, зняв труси.