Відкрито 21 кримінальну справу через порушення на виборах
За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня
Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.
Дані станом на 15:00 повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
За його словами, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня, три – підкупу виборців, дві – перешкоджання здійсненню виборчого права, ще одна справа відкрита за фактом теракту.
«Всього зафіксовано від початку виборчого процесу 8 565 повідомлень про здійснення тих чи інших правопорушень, із них сьогодні – 1 225. Відкрито кримінальних впроваджень 386, із них 21 відкрито вже сьогодні. 1 271 складено протоколів, з яких 24 складено сьогодні», – розповів Шкіряк.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.
В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.
Джерело: Радіо Свобода