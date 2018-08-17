У Фірташа скаржаться на «Укрзалізницю», яка не дає вагонів його хімзаводам



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Азотні добрива чекають транспортування залізницею

Заводи Фірташа збирають азотні добрива на складах в очікуванні вагонів

Компанія «Укрзалізниця» не виконує контрактні зобов'язання перед хімічними підприємствами «Групи Ostchem», які належать олігарху Дмитру Фірташу, практично повністю припинивши подачу залізничних напіввагонів, з допомогою яких здійснюється транспортування азотних добрив. Про це повідомляє прес-служба Фірташа.

У заяві йдеться, що «критична ситуація склалася на підприємствах Черкаський «Азот» і «Рівнеазот». Так, згідно повідомлення, по Черкаському «Азоту» за період з 10 по 17 серпня 2018 року з 240 заявлених вагонів, поставлено було тільки 12.

«Щоб уникнути повної зупинки, заводи змушені працювати «на склад», затоварюючись свої складські приміщення виробленою продукцією. Якщо найближчим часом подача рухомого складу не відновиться, азотні підприємства Ostchem будуть змушені повністю зупинити свою роботу, що в свою чергу ставить під загрозу осінню посівну кампанію для українського АПК», - попереджають у Фірташа.

Також повідомляється, що 17 серпня керівники трьох азотних підприємства Ostchem - Черкаський «Азот», «Рівнеазот» та Сєвєродонецький «Азот» звернулися з відкритими листами до голови уряду Володимира Гройсмана та голови правління «Укрзалізниця» Євгена Кравцова «з проханням врегулювати ситуацію, що склалася».