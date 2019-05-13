У Флориді сталося дві стрілянини: є жертви



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Стрілянина у Флориді

Одна людина вбита, двоє поранені внаслідок стрілянини у Флориді

В американському штаті Флорида біля готелю Trump Internationa Beach Resort сталася стрілянина, є загиблий і поранений.

Про це повідомляє газета Miami Herald.

Спочатку місце поліція повідомила про одного загиблого внаслідок стрілянини і одного пораненого. Очевидці зазначили, що чули приблизно сім-вісім пострілів біля готелю.

Згодом правоохоронці уточнили, що приблизно в той же час відбулася ще одна стрілянина на державній дорозі Вільяма Лемана, де важкі поранення отримала ще одна людина.

Подробиці інциденту поки не уточнюються. Поліція з'ясовує, чи пов'язані між собою ці дві події.

Нагадаємо, 10 травня у приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю та заблокувати її.

Джерело: Радіо Свобода