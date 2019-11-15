У формулі Штайнмаєра немає нічого змістовного - Путін



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Президент РФ стверджує, що формула Штайнмаєра суперечить Мінським угодам Фото: Главком

За словами Путіна, формула Штайнмаєра є просто інструментом імплементації закону про особливий статус Донбасу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у формулі Штайнмаєра немає нічого змістовного, але Москва з нею погодилася заради руху вперед.

Про це він розповів на пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Бразилії 14 листопада.

За словами Путіна, формула Штайнмаєра є просто інструментом імплементації закону про особливий статус Донбасу після проведення муніципальних виборів.

«Там же немає нічого змістовного, це просто формула, причому яка не повністю відповідає Мінським угодам, але ми пішли на це, це компроміс, ми погодилися, але тільки щоб хоч щось було, щоб рухатися вперед», - заявив Путін.

Він також закликав Україну та бойовиків розвести війська на Донбасі уздовж усієї лінії зіткнення, «щоб гармати не стріляли».

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує зустріч лідерів країн у «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) до кінця 2019 року.