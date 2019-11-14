Путін: розвести війська на Донбасі треба уздовж усієї лінії зіткнення



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Путін прокоментував розведення сил на двох ділянках

Президент країни-агресора хоче, щоб на Донбасі «гармати не стріляли»

Президент Росії Володимир Путін закликав Україну та бойовиків розвести війська на Донбасі уздовж усієї лінії зіткнення, «щоб гармати не стріляли».

Про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії.

Він згадав, що нещодавно сторони розвели сили на двох ділянках.

«Розумієте, по всій лінії треба розвести, так, щоби хоча б гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Це точно треба зробити і якомога швидше», — сказав президент РФ.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».