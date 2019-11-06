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    Президент Литви: «формула Штайнмаєра» сприятлива для Росії

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    Гітанас Науседа - Президент Литви: «формула Штайнмаєра» сприятлива для Росії
    Гітанас Науседа

    Діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку, зазначив Науседа

    Президент Литви Гітанас Науседа вважає закладений у «формулі Штайнмаєра» план вигіднішим для Росії, ніж для України.

    Про це Науседа заявив під час візиту в Гельсінкі на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Delfi.

    «З «формулою Штайнмаєра» все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони», – заявив президент Литви.

    Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.

    Нагадаємо, 4 липня, у Литві стартували міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2019», в яких візьмуть участь майже чотири тисячі військовослужбовців із 11 країн НАТО. 

    Росія НАТО військові навчання президент уряд формула Штайнмаєра
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