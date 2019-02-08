У Франції медики б’ють на сполох через епідемію грипу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 1800 людей були госпіталізовані минулого тижня через грип у Франції

Епідемія грипу у Франції в основному викликана вірусами A (H3N2) і A (H1N1)

Епідемія грипу, яка охопила Францію, з жовтня стала причиною смерті 1100 людей.

Про це повідомляє The Local з посиланням на останній звіт національного органу охорони здоров'я.

При цьому епідемія ще не досягла свого піку, проте вже поширилася по всіх регіонах країни.

За правилами, прийнятими у Франції, епідемія оголошується, коли на кожні 100 тисяч осіб припадає 350 випадків захворювання.

«Всі показники поширення грипу зростають - консультації лікарів, відвідування відділень невідкладної допомоги, госпіталізації. Серед понад 12 тисяч пацієнтів, які були доставлені до відділень невідкладної допомоги через грип минулого тижня, понад 1800 були госпіталізовані (+70% порівняно з попереднім тижнем)», - йдеться в останньому звіті національного органу охорони здоров'я Santé Publique France.

Зазначається, що епідемія грипу в основному викликана вірусами A (H3N2) і A (H1N1). Перші оцінки ефективності вакцини вказують на помірну ефективність проти вірусу A (H1N1) і низьку проти вірусу A (H3N2).

Найчастіше в лікарню потрапляли літні люди, старші 75 років (43%), і діти до п'яти років (15%).

Раніше повідомлялося, що епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у 11 областях України.

Джерело: 112 Україна