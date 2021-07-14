Посол Франції розкрив деталі приїзду Макрона в Україну

Між главами України та Франції відбувається постійний діалог

Посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли варто очікувати візиту глави Франції Емануеля Макрона до України, адже останній раз президент Франції був в Україні ще у 1998 році (тоді це був Жак Ширак).

«Я кілька разів заявляв, що президент Макрон хоче відвідати Київ якомога скоріше, як тільки це буде можливо. На жаль, через пандемію Covid-19 у цей момент ми не маємо конкретної дати візиту. Але президент все ще відданий цій меті», – наголосив Етьєн де Понсен.

Посол розповів, що питання полягає у тому, аби знайти влучний момент.

«А як ви знаєте, епідемічна ситуація в Європі створює багато труднощів. Відповідно до політичного календаря, скоро Франція вступає у передвиборчий період», – акцентував увагу він.

Дипломат запевнив, що між главами України та Франції є постійний діалог.

«Нещодавнім прикладом цього є візит президента Зеленського до Парижу у квітні цього року. Хочу запевнити, що ми продовжуємо працювати над тим, що організувати візит президента Макрона до України», – наголосив дипломат.

Етьєн де Понсен переконаний, що це має бути двосторонній візит, мета якого полягає у здійсненні візиту у відповідь, який затримується вже багато років. Він нагадав, що останній офіційний візит президента Франції в Україну відбувся у 1998 році. Тоді це був Жак Ширак.

Водночас посол Франції додав, що може точно повідомити, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан буде присутнім у Києві 23-24 серпня.

«Він представлятиме Францію на дуже важливих для України подіях – «Кримській платформі» і Дні Незалежності», – уточнив Етьєн де Понсен.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський навесні відвідував Францію, де зустрічався з президентом країни Еммануелем Макроном.