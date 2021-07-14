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    Посол Франції розкрив деталі приїзду Макрона в Україну

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    Президент Макрон хоче відвідати Київ якомога скоріше - Посол Франції розкрив деталі приїзду Макрона в Україну
    Президент Макрон хоче відвідати Київ якомога скоріше
    Фото з відкритих джерел

    Між главами України та Франції відбувається постійний діалог

    Посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли варто очікувати візиту глави Франції Емануеля Макрона до України, адже останній раз президент Франції був в Україні ще у 1998 році (тоді це був Жак Ширак).

    «Я кілька разів заявляв, що президент Макрон хоче відвідати Київ якомога скоріше, як тільки це буде можливо. На жаль, через пандемію Covid-19 у цей момент ми не маємо конкретної дати візиту. Але президент все ще відданий цій меті», – наголосив Етьєн де Понсен.

    Посол розповів, що питання полягає у тому, аби знайти влучний момент.

    «А як ви знаєте, епідемічна ситуація в Європі створює багато труднощів. Відповідно до політичного календаря, скоро Франція вступає у передвиборчий період», – акцентував увагу він.

    Дипломат запевнив, що між главами України та Франції є постійний діалог.

    «Нещодавнім прикладом цього є візит президента Зеленського до Парижу у квітні цього року. Хочу запевнити, що ми продовжуємо працювати над тим, що організувати візит президента Макрона до України», – наголосив дипломат.

    Етьєн де Понсен переконаний, що це має бути двосторонній візит, мета якого полягає у здійсненні візиту у відповідь, який затримується вже багато років. Він нагадав, що останній офіційний візит президента Франції в Україну відбувся у 1998 році. Тоді це був Жак Ширак.

    Водночас посол Франції додав, що може точно повідомити, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан буде присутнім у Києві 23-24 серпня.

    «Він представлятиме Францію на дуже важливих для України подіях – «Кримській платформі» і Дні Незалежності», – уточнив Етьєн де Понсен.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський навесні відвідував Францію, де зустрічався з президентом країни Еммануелем Макроном.

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    Теги: Київ міністр Франція посол Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
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    Посол Франції розкрив деталі приїзду Макрона в Україну