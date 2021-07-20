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    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok

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    Молодики потрощили у квартирі меблі та зіпсували інтер&rsquo;єр - У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok
    Молодики потрощили у квартирі меблі та зіпсували інтер’єр
    Фото: Київська міська прокуратура

    Молодики завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. грн

    Печерська окружна прокуратура завершила досудове розслідування відносно п’ятьох місцевих мешканців, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео у Tik-Tok. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, 11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру на бульварі Лесі Українки в Києві. Домовившись з ріелтором про умови оренди, того ж дня компанія прибула до помешкання.

    Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодики почали трощити у квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо. Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.

    При цьому молодики знімали свої дії на камеру та в подальшому відзняте відео розмістили на ресурсі Tik-Tok

    Загалом своїми діями зловмисники завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. грн.

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    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok
    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok
    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok
    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok
    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok

    Дії молодиків кваліфіковано як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України).

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Теги: прокуратура Київ кримінал розслідування злочин квартира
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    У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok