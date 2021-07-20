У Києві судитимуть молодиків, що розгромили орендовану квартиру заради відео в Tik-Tok

Молодики завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. грн

Печерська окружна прокуратура завершила досудове розслідування відносно п’ятьох місцевих мешканців, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео у Tik-Tok. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру на бульварі Лесі Українки в Києві. Домовившись з ріелтором про умови оренди, того ж дня компанія прибула до помешкання.

Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодики почали трощити у квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо. Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.

При цьому молодики знімали свої дії на камеру та в подальшому відзняте відео розмістили на ресурсі Tik-Tok

Загалом своїми діями зловмисники завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. грн.

Дії молодиків кваліфіковано як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.