У Франції з’явилися комікси про український Майдан



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У Франції поступили у продаж комікси MAIDAN LOVE Фото: Андрій Лавренюк

У деяких крамницях збірка коштує 10 євро, в інтернеті вона доступна за 15 євро

У Франції почали продавати комікси «Maidan love» про події Революції гідності, що відбувалися в Києві у лютого 2014 року.

Водночас збірка містить багато провокаційних сюжетів, які можуть дискредитувати Україну і українців.

У деяких крамницях збірка коштує 10 євро, в інтернеті вона доступна за 15 євро.

«Лютий 2014 року. У Києві відбуваються масові прояви насильства під час Революції гідності… У ті дні 82 людини загинули, 622 отримали поранення», – йдеться в анотації до збірки.

Авторами коміксів є француз Орельєн Дюкудре (сценарій) і малайзієць Крістоф Алієл (малюнки). Кольорове опрацювання зробив Альбертін Раланті.

Сюжет першої частини коміксів розповідає про коротку історію дружби і кохання між молодими людьми Оленою і Богданом. Хлопець шукає свою дівчину, яка зникла під час буремних подій Революції гідності.

Водночас Олена є активісткою Майдану, а Богдан – співробітником спецпідрозділу міліції «Беркут».

Політична і соціально-економічна ситуація в Україні показана на тлі жаги до збагачення президента-утікача Віктора Януковича, який краде гроші в українців заради головної мети – купувати золоті унітази. У Януковича є сусід Володимир Путін, який вимагає від українського колеги відмовитися від співробітництва з Європою. І Янукович це робить, щоб мати можливість прогулюватися з оголеним торсом верхи на коні з Путіним.

Автор сценарію збірки чомусь вважає, що Янукович має гроші на свої золоті унітази від коштів, отриманих від продажу Україною газу Росії.

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко у той час перебуває у в'язниці. При цьому головна героїня Олена представлена авторами чомусь в образі Тимошенко.

Головними негативними героями у коміксах французькі автори показали «націоналістів і майже фашистів» від партії «Свобода». Саме вони, на думку авторів, вчиняють різні підлості й провокації на вулицях Києва.

Присутній у коміксах і сюжет, що може розглядатися на межі жорсткої еротики або порнографії. Йдеться про ситуацію, коли одна з активісток Майдану (але не Олена), щоб не бути захопленою «Беркутом», спровокувала інтимні стосунки із Богданом у під'їзді будинку. Відтак «беркутівці» подумали, що це молодь просто розважається і вигнали «коханців».

Не виключено, що буде й друга частина таких коміксів про Україну, адже за сюжетом першої головні герої поки що не зустрілися.

Джерело: Укрінформ