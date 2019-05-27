Луценко закликав Раду підтримати законопроект про заочне судочинство



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Генеральний прокурор Юрій Луценко

Генпрокурор нагадав депутатам, що введений механізм заочного судочинства завершив свою дію із створенням Державного бюро розслідувань

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Верховну Раду ухвалити законопроект щодо внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, який передбачає продовження терміну дії механізму заочного засудження.

Про це Луценко повідомив у відеозверненні у Facebook.

«Слідчі, прокурори та експерти зробили все необхідне у справі Януковича, Захарченка, Якименка, Лебедева, Шуляка. Звертаюся до ВР підтримати право на заочне судочинство для передачі в суд обвинувачення за злочинні рішення та дії, що призвели до смертей на Майдані», - зазначив Луценко.

Генпрокурор також нагадав депутатам, що «на жаль, введений вами механізм заочного судочинства завершив свою дію із створенням Державного бюро розслідувань».

«На вашому розгляді є законопроект народного депутата Алексєєва - 9353, - який дає можливість відновити заочне судочинство виключно щодо злочинів попередніх років проти держави або вбивств мирних людей. Я дуже прошу вас підтримати цей законопроект, і ми разом з вами завершимо те, що обіцяли людям, - відновимо справедливість, назвемо в суді тих злочинців, які дали накази розстрілювати мирних людей. Я вас дуже прошу: давайте завершимо спільно свою роботу із знаком оклика по відновленню закону і справедливості», - заявив Луценко.

До слова, Луценко вважає себе ефективним генпрокурором і не збирається зараз подавати у відставку.