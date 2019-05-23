Портнов заявив, що 3,5 години провів на допиті у ГПУ



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Портнов буде допитаний як свідок у справах Євромайдану Фото: aportnov.com

Портнов на допиті повідомив про роль Горбатюка і керівництва ГПУ в приховуванні масових вбивств на Майдані

Екс-заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що сам прибув на допит до Генеральної прокуратурі України і пробув там 3,5 години.

Про це Портнов написав на своєму каналі у Telegram.

«...сьогодні я сам раптово прибув туди (у ГПУ - ред.) на допит, де прекрасно провів 3,5 години», - написав Портнов.

За його словами, «на допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані».

Портнов висловив припущення, що «тепер у слідчих буде трохи більше роботи, - вони повинні слідчим шляхом перевірити зазначену інформацію, допитати своїх власних керівників і внести це все до реєстру досудових розслідувань».

Напередодні Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідуваньзаяву про злочин щодо президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном. Він повідомив, що його юридична команда планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Як відомо, під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.