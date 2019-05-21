Геращенко: Готова передати новій владі інформацію стосовно українських полонених



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Перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко

Ірина Геращенко підкреслила, що в цьому питанні для неї немає політики, а тільки щире бажання сприяти звільненню заручників, політв‘язнів, військовополонених

Перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко заявила, що готова поділитися та передати новій владі всю інформацію, стосовно проведеної роботи над визволенням українських політв’язнів, військовополонених та заручників. Про це вона написала у Facebook після зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій.

«Ще раз наголосила, що готова передати всю інформацію тим експертам, які в новій команді будуть займатися питаннями звільнення, аби наблизити свободу наших громадян. В цьому питанні для мене немає політики, а тільки щире бажання сприяти звільненню заручників, політв‘язнів, військовополонених»,- сказала Геращенко.

Вона уточнила, що поінформувала про всіх, хто утримується в російських тюрмах і на окупованих територіях, про цинічну трактовку РФ питання звільнення наших, коли Москва роками відмовляється обговорювати списки політв‘язнів , що їх утримують в РФ.

Також, вона нагадала, що сьогодні 55 років одному з політв’язнів Кремля Миколі Карпюку, який вже понад п’ять років перебуває в тюрмі, зокрема наразі у Володимирському централі.

Напередодні Геращенко заявила, що для неї важливо було почути в інавгураційній промові новообраного президента Володимира Зеленського про звільнення політв’язніві українських територій. «Почула - про звільнення політв’язнів і територій. Для мене це, правда, дуже важливо... Як і про Європу в головах», - зазначила Геращенко.

Водночас вона зауважила, що жодного разу не почула від Зеленського – «Революція гідності, РФ, ЄС, НАТО, Перемога».