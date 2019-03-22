У Гані зіткнулися два автобуси: щонайменше 70 людей загинули



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22 березня у муніципалітеті Кінтампо на півночі Гани сталася масштабна смертельна ДТП

Водій одного з автобусів з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну смугу руху, через що і сталося лобове зіткнення

У Гані десятки людей загинули унаслідок зіткнення двох автобусів.

Як повідомляє місцевий портал MyNewsGh, у результаті аварії загинули понад 70 осіб.

За словами представника поліцейської служби Гани Девіда Еклу, аварія сталася близько 1:30 ранку у п'ятницю. Два міжміських автобуси зіткнулися на головній дорозі, яка веде з Кінтампо до Тамале, четвертого за величиною місто Гани.

Також зазначається, що після цього один з транспортних засобів загорівся

В обох автобусах перебувало близько 100 осіб, і деякі із загиблих згоріли.

Еклу додав, що багато людей зазнали поранень у результаті аварії, і кількість загиблих може зрости, оскільки поліція досі оцінює ситуацію на місці аварії.





Раніше повідомлялося, що школяр здійснив героїчний вчинок під час викрадення автобуса з дітьми в Італії. Лідер італійського «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо вважає за необхідне надати громадянство 13-річному хлопцеві, якого назвали героєм за попередження поліції про викрадення його та однокласників водієм автобуса, яке сталося поблизу Мілана.

Співробітники правоохоронних органів 20 березня зупинили автобус під Міланом і звільнили 51 дитину та їхніх супроводжуючих, перш ніж водій підпалив автобус.

Водієм автобуса виявився 47-річний Усейну Су, громадянин Італії сенегальського походження. Він заявив, що підпалив автобус школярів, щоб «зупинити смерті у Середземному морі».