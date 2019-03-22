ДТП на Дорогожичах: поліція відкрила справу, двоє потерпілих у важкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса Фото: dtp.kiev.ua

Водій автобуса повідомив, що у транспортному засобі відмовили гальма

За фактом ДТП, що сталася ввечері 21 березня поблизу станції метро «Дорогожичі», поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Встановлюються причини і механізм автопригоди.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, встановлено, що водій автобуса здійснив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу на переході на дозволений сигнал світлофора. У результаті наїзду трьох жінок госпіталізували. За інформацією лікарів, двоє із них перебувають у тяжкому стані.

Водія автобуса затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ним спілкуються слідчі. За попередньою інформацією, чоловік був тверезим. Крім того, його доставили до нарколога і відібрали біологічні зразки для встановлення ступеня алкогольного або наркотичного сп’яніння. У своїх показах водій зазначив, що у транспортному засобі відмовили гальма, однак цю інформацію перевірятимуть експерти, які ретельно оглядають автобус. Також буде призначена експертиза технічного стану автобуса.

Слідчі звертаються до свідків аварії та особливо до людей, які на момент ДТП перебували у салоні автобуса, із проханням звернутися до слідчих підрозділів для надання пояснень.

Нагадаємо, 21 березня близько 20:00 біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей.

Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса, щоб її дістати очевидці штовхали автобус. Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Також травми отримали й інші пішоходи, але вони менш серйозні. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Водія автобуса побили очевидці аварії.

Очевидці стверджують, що водій просто не зупинився і їхав прямо. Однак, є й інша версія, що автобус підрізали і через це він продовжив рух. Також вони відзначили, що всі три жінки сестри.

Дивіться відео моменту ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.