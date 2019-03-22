Циклон «Ідай» в Африці вже забрав життя 500 людей



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Наслідки тропічного циклону «Ідай» в Африці Фото: twitter.com/hagacaroline

Кількість загиблих у Зімбабве від повеней і паводків, викликаних циклоном Ідай, склала 259 осіб, в Мозамбіку - 242

Кількість загиблих внаслідок тропічного циклону «Ідай» у Південній Африці перевищила 500 осіб. Про це з посиланням на дані Міжнародної організації з міграції повідомляє в п'ятницю, 22 березня, агентство Reuters.

Зокрема, зазначено, що кількість загиблих у Зімбабве внаслідок повеней і паводків, викликаних циклоном, склала 259 осіб. Крім того, кількість зниклих безвісти становить 217 осіб, свої будинки були змушені покинути близько 16 тисяч сімей.

Також повідомляється, що кількість загиблих у Мозамбіку внаслідок повеней, викликаних тропічним циклоном «Ідай», зросла до 242 осіб.

Як повідомив міністр земельних ресурсів, навколишнього середовища і сільського розвитку цієї країни Селсу Коррейя, в зоні лиха ще близько 15 тисяч осіб потребують допомоги.

Раніше на брифінгу в Женеві офіційний представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Ерве Верхузел повідомив, що близько 200 тисяч жителів Зімбабве потребують термінової допомоги після тропічного циклону.