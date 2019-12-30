Гончарук запевняє, що транш МВФ надійде упродовж декількох місяців



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Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року

Гончарук заявив, що нічого не заважає надходженню грошей від МВФ

Новий транш від Міжнародного валютного фонду надійде до України упродовж декількох місяців, упевнений прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Про це він заявив у інтерв’ю каналу «Україна 24».

«Це абсолютно технічна робота, яка зараз продовжується. Це питання декількох місяців, я не маю жодного сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде», — сказав прем’єр.

Також Гончарук наголосив, що МВФ дуже «демонізують» через олігархічні ЗМІ. Гончарук зазначив, що для уряду важливо домогтися довгострокового співробітництва з МВФ.

«Багато чуток, розмов, що нібито вони там висмоктують ресурси. Насправді співпраця з МВФ — це про довіру, це про дешеві ресурси… Для нас стратегічно важливо отримати таку довгострокову програмну роботу з МВФ, тому що це дуже авторитетна світова організація, і це сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну, з одного боку, з іншого боку — це можливість мати дешеві ресурси», — зазначив він.

Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.