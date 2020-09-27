У «Голосі» розказали, як збираються перемагати на місцевих виборах без Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук

«Підходи до кампаній в Харкові і Львові будуть відрізнятися», – глава штабу

Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун розповіла, як партія планує підіймати рейтинг партії після складання мандату її засновника Святослава Вакарчука.

В інтерв’ю «Главкому» Совсун зазначила, що зараз партія працює за двома напрямками. «Наш основний ресурс – це люди, бо іншого немає. За грошима і впливом ми не наближаємося і ніколи не наблизимося до інших політичних сил. А от людей ми відбирали дуже уважно і прискіпливо і через це, на відміну від інших, не боїмося йти говорити напряму до виборців. Великою мірою кампанія буде побудована на такому прямому спілкуванні – від дверей до дверей, у дворах і так далі, якщо погода буде це дозволяти. В умовах карантину, до речі, це й можна буде робити тільки на вулиці. Другий механізм роботи – через онлайн, де й зосереджена великою мірою наша цільова аудиторія. В умовах карантину це є нашою перевагою, бо в багатьох інших партій не вся аудиторія має доступ до інтернету. Тому ми зараз дуже прицільно працюємо у напрямку «діджитал»-кампанії», – пояснює голова штабу.

Крім того, Совсун розповіла, чи готується їхня партія до агресивної кампанії.

«Ми ж говоримо про різні кампанії у різних місцях. І підходи до кампаній в Харкові і Львові будуть відрізнятися, бо там різні загрози і різні конкуренти, по-різному позиціоновані. Так, ми плануємо на це вказувати, але не збираємося займатися «чорнухою» і вигадувати щось. На відміну від наших опонентів, які дуже хотіли представити нас своїми молодшими братами, а при цьому поширювали «чорнушні» матеріали по соцмережах», – зазначає депутатка.

Нагадаємо, 11 червня Святослав Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом. При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

26 червня партія «Голос» на з'їзді позбавила депутатських повноважень Вакарчука.