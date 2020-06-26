Партія «Голос» на з'їзді позбавила депутатських повноважень Вакарчука



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Вакарчук сказав, що залишається активним членом партії «Голос» і буде допомагати її представникам

Засновник партії подякував делегатам з’їзду «за повагу до його рішення»

Народний депутат Святослав Вакарчук повідомив, що сьогодні з’їзд партії «Голос» позбавив його депутатських повноважень. Про це Вакарчук поінформував на своїй сторінці у Facebook.

Засновник партії «Голос» подякував делегатам з’їзду «за повагу до його рішення».

«Залишаюсь активним членом партії «Голос». Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні», - написав музикант.

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження за заявою Вакарчука.

При цьому депутат не з'явився на засідання парламенту, коли розглядалася його заява про складання повноважень.

З початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 27 засідань з 102, а останнього разу відвідав засідання Ради 20 травня.

Як повідомлялось, 11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Після відмови Ради припинити його депутатські повноваження Вакарчук відмовився це коментувати.