У «Голосі» визнали: Кличко – перший, але Притула не жартує



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Сергій Притула

«Для нього – це серйозно». Глава штабу партії розказала про мерську кампанію кандидата від «Голосу у Києві

Керівниця штабу «Голосу» та заступниця голови партії Інна Совсун оцінила шанси Сергія Притули стати наступним мером Києва.

В інтерв’ю «Главкому» Совсун запевнила, що шоумен Сергій Притул нині повністю включений в роботу та вивчає всі деталі роботи на посту мера Києва.

«Коли я вранці приходжу в офіс, то бувало таке, що Сергій вже годину зустрічається там з профільними експертами з того чи іншого напрямку, щоб зрозуміти, якою є ситуація з мостами в Києві, транспортом, медициною, освітою… Для мене він не видається людиною, яка просто дала можливість використати на бордах своє обличчя. Я бачу, що для нього це серйозно, він інвестує свій час, аби розібратися в питаннях, в яких мер має розбиратися. Сергій – член політради, бере участь у її засіданнях, і коли ми обговорювали балотування, списки і так далі, у нього була своя позиція. Тобто він включений у процеси – це я вам можу гарантувати», – зазначає голова штабу.

Крім того, Совсун позитивно оцінює шанси Сергія Притули та сподівається, що той вийде у другий тур.

«Щодо його шансів, то, за соціологією, ми, з одного боку, бачимо, що у Кличка є дуже високий рівень підтримки, але соціологія залежить, мені здається, від того, хто її замовив. Та соціологія, яку замовляли ми, показує, що у Сергія другий рівень підтримки по Києву після чинного мера. Зараз ми розраховуємо на другий тур і над цим працюємо. І у випадку потрапляння Сергія до другого туру стають можливими дуже різні сценарії», – пояснює депутатка.

Нагадаємо, що 11 серпня шоумен Притула наголосив, що йде в мери Києва.

Також нагадаємо, що у червні Притула назвав складання мандата народним депутатом Святославом Вакарчуком «виконанням обіцянки».