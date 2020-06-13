Вакарчук йде з Ради. Притула нарешті прокоментував вчинок соратника



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Сергій Притула сказав, що Святослав Вакарчук залишається ідейним натхненником партії

Член партії «Голос» та ймовірний кандидат у мери Києва вважає складання мандата Вакарчуком «виконанням обіцянки»

Шоумен, член партії «Голос» та ймовірний кандидат у мери Києва Сергій Притула назвав складання мандата народним депутатом Святославом Вакарчуком «виконанням обіцянки». Про це Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами шоумена, перед виборами Святослав сказав журналістам, що його «мета привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе».

«І виконав свою обіцянку. За час перебування в парламенті депутати з фракції «Голосу» не «зашкварились»: не стали «тушками», не займалися кнопкодавством, не замовляли повій під час робочого дня, не обіцяли подати воду в Крим, щоб спростити життя окупантам і не рекомендували пенсіонерам продавати собак, щоб сплатити за комуналку», - написав Притула.

Телеведучий зауважив, що Вакарчук «хотів створити партію нового зразка, партію однодумців».

«Як наслідок: голова фракції «Голосу» в парламенті не Вакарчук, а Рахманін. Голова партії «Голос» не Вакарчук, а Кіра Рудик. Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат. На його місце прийде інший фахівець», - зазначив Притула і додав, що попереду у партії «Голос» місцеві вибори.

«Попереду вибори у місцеві ради, вибори мерів по всій Україні. Буде гаряче. Але «Голос» намагається задати інший стандарт політики – це не про особу, це про принципи і про наполегливість. Партія буде і надалі залучати до української політики гідних, рішучих, потужних людей. Мені за таку партію не соромно», - запевнив Притула.

До відома, шоумен Сергій Притула заявив, що поки не готовий підтвердити чи спростувати інформацію про свою участь у виборах мера Києва.

Як повідомлялося, 11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.

У травні 2019 року Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі в позачергових парламентських виборах. Основний партійний список формувався під час з'їзду, однак відразу в команду «Голосу» увійшли ексзаступниця міністра економіки Юлія Клименко, ексголова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос».

У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

У вересні 2018 року Вакарчук повідомив, що готовий «міняти країну», натякнувши про повернення в політику. Напередодні президентських виборів ці слова могли бути сприйняті як намір балотуватися, але в січні 2019 році Вакарчук оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.



