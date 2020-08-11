Шоумен Притула йде в мери Києва



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Тернополянин Сергій Притула хоче стати столичним мером

Притула балотуватиметься від партії «Голос»

Український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва. Він балотуватиметься від партії «Голос».

Про це Притула заявив під час з'їзду партії.

«Я балотуюся кандидатом на міського голову міста Києва», - заявив телеведучий.

За його словами, він розуміє скепсис щодо себе, але запевняє, що «йде не один», а з командою фахівців.

«Мені небайдуже те, що відбувається в Києві, бо я тут живу. Київ — це мій дім. І для мене вкрай важливе відчуття затишку і безпеки в моєму домі. Як будь-яка нормальна людина я хочу бачити кращий Київ», — сказав Притула під час виступу.

Він також пообіцяв, що йому «не набридне через пів року і він не складе мандат». Зазначимо, що лідер партії Святослав Вакарчук після виборів до парламенту і отамання мандату народного депутата через пів року склав його. Зробив це вже вдруге.

Також нагадаємо, що у червні Притула назвав складання мандата народним депутатом Святославом Вакарчуком «виконанням обіцянки».

Раніше шоумен Сергій Притула заявляв, що поки не готовий підтвердити чи спростувати інформацію про свою участь у виборах мера Києва.

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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