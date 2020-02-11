У горах Грузії рятувальники другий день шукають зниклого українця



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Українець зник після сходження лавини біля вершини Тетнульді

Рятувальники другий день продовжують пошуки туриста з України, який зник у горах в Местійському муніципалітеті Грузії.

Про це повідомили в Службі управління надзвичайними ситуаціями республіки, інформує Грузія Online.

«Пошуки почалися після того, як напередодні український турист не повернувся в готель у селищі Местіа. Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульді», - йдеться у повідомленні.

До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.

Напередодні в районі вершини Тетнульді сталося сходження відразу двох лавин. У районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина, зокрема, український турист.

Також нагадаємо, що напередодні на гірськолижному курорті у Польщі загинули дві людини.

Також у понеділок потужний ураган накрив Європу: загинуло щонайменше шестеро людей.

В Україні також вирувала негода. Так, 10 лютого на Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ.

До слова, в українських Карпатах випало понад метр снігу. Крім того, метеорологи оголосили штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода.