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    У горах Грузії рятувальники другий день шукають зниклого українця

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    В Сванеті шукають туриста з України - У горах Грузії рятувальники другий день шукають зниклого українця
    В Сванеті шукають туриста з України

    Українець зник після сходження лавини біля вершини Тетнульді

    Рятувальники другий день продовжують пошуки туриста з України, який зник у горах в Местійському муніципалітеті Грузії.

    Про це повідомили в Службі управління надзвичайними ситуаціями республіки, інформує Грузія Online.

    «Пошуки почалися після того, як напередодні український турист не повернувся в готель у селищі Местіа. Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульді», - йдеться у повідомленні.

    До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.

    Напередодні в районі вершини Тетнульді сталося сходження відразу двох лавин. У районі сходження лавини опинилися четверо туристів з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина, зокрема, український турист.

    Також нагадаємо, що напередодні на гірськолижному курорті у Польщі загинули дві людини

    Також у понеділок потужний ураган накрив Європу: загинуло щонайменше шестеро людей.

    В Україні також вирувала негода. Так, 10 лютого на Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ.

    До слова, в українських Карпатах випало понад метр снігу. Крім того, метеорологи оголосили штормове попередження: в Україні різко погіршиться погода.

    туризм Грузія українці рятувальники вітер ураган негода
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