Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей



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У Німеччині буревій носить ім'я Забіне, тоді як в інших країнах - Кіара

В країнах Європи лютує ураган: вітер позривав дахи та пошкодив електромережі

В європейських країнах внаслідок потужного буревію загинуло щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшаньска, що неподалік від кордону зі Словаччиною, загинули дві жінки — мати та донька, повідомила місцева поліція. Трагедія сталась через те, що сильний вітер зірвав дах з будівлі, який впав на людей, що стояли біля лижного підйомника. Внаслідок цього інциденту ще 3 людини дістали травми.

На шведському озері Феген перекинувся човен з двома людьми. Внаслідок цього одна людина загинула, інша до сих пір вважається зниклою безвісти, передає місцеве видання Aftonbladet.

Окрім того, внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула одна людина на півночі Словенії. Аналогічний смертельний випадок стався на півдні Англії.

У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, яка була спричинена наслідками буревію. Так, водій врізався на автобані в пересувний знак-сигналізатор небезпеки, встановлений під час прибирання гілок зі шляху, повідомила поліція.

Внаслідок негоди в Чехії травми отримали щонайменше п`ятеро людей, у тому числі одна жінка, на яку впало дерево, повідомила місцева влада. Без струму в країні залишились 290 тисяч будинків.

У Великій Британії пошкоджені та без струму залишаються 20 тисяч будинків. Через повені з берегів вийшли багато річок. В британських аеропортах скасовані близько сотні рейсів.