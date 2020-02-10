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    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей

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    У Німеччині буревій носить ім'я Забіне, тоді як в інших країнах - Кіара - Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    У Німеччині буревій носить ім'я Забіне, тоді як в інших країнах - Кіара

    В країнах Європи лютує ураган: вітер позривав дахи та пошкодив електромережі

    В європейських країнах внаслідок потужного буревію загинуло щонайменше шестеро людей.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Так, на польському гірськолижному курорті Буковина-Татшаньска, що неподалік від кордону зі Словаччиною, загинули дві жінки — мати та донька, повідомила місцева поліція. Трагедія сталась через те, що сильний вітер зірвав дах з будівлі, який впав на людей, що стояли біля лижного підйомника. Внаслідок цього інциденту ще 3 людини дістали травми.

    На шведському озері Феген перекинувся човен з двома людьми. Внаслідок цього одна людина загинула, інша до сих пір вважається зниклою безвісти, передає місцеве видання Aftonbladet.

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    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей
    Ураган накрив Європу: загинуло шестеро людей

    Окрім того, внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула одна людина на півночі Словенії. Аналогічний смертельний випадок стався на півдні Англії.

    У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, яка була спричинена наслідками буревію. Так, водій врізався на автобані в пересувний знак-сигналізатор небезпеки, встановлений під час прибирання гілок зі шляху, повідомила поліція.

    Внаслідок негоди в Чехії травми отримали щонайменше п`ятеро людей, у тому числі одна жінка, на яку впало дерево, повідомила місцева влада. Без струму в країні залишились 290 тисяч будинків.

    У Великій Британії пошкоджені та без струму залишаються 20 тисяч будинків. Через повені з берегів вийшли багато річок. В британських аеропортах скасовані близько сотні рейсів.

     

    стихійні лиха Європа надзвичайні ситуації вітер ураган буревій
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