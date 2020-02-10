  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ

    • Розсилка
    Сьогодні на Прикарпатті оголошено штормове попередження - На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    Сьогодні на Прикарпатті оголошено штормове попередження

    Рятувальники просять відмовитись від прогулянок в горах

    В Івано-Франківській області, в селі Ясенів, сильний вітер пошкодив дах школи, навчання довелось призупинити.

    Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

    «10 лютого в окремих районах області спостерігалися значні пориви західного вітру, що призвело до негативних наслідків. Так, станом на 12:00 зафіксовано пошкодження частини даху Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району. Навчальний процес в школі припинено. Потерпілих немає», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що вітер також пошкодив покрівлю будівлі сільської ради в селі Пнів, Надвірнянського району. Робочий процес припинено.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ
    На Прикарпатті вітер позривав дахи та залишив без світла 45 селищ

    Як повідомив директор з технічних питань «Прикарпаттяобленерго» Олег Сеник, через сильний вітер повністю без світла на Прикарпатті 45 населених пунктів, ще 35 – частково.

    Він зазначив, що ліквідація поривів ліній електропередач ускладнена через погодні умов. Втім, енергетики встановили місця пошкоджень і приступають до їх відновлення.

    Відомо, що сьогодні на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Вдень очікується сильний західний вітер 25-30 м/с, у високогір’ї Карпат - 35-40 м/с, 2 рівень небезпечності, помаранчевий.

    Рятувальники просять відмовитись від прогулянок в горах.

    Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні затримуються поїзди.

     

    стихійні лиха ДСНС атмосферне явище Івано-Франківщина надзвичайні ситуації рятувальники вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ