На Київщині сильний вітер повалив дерево на дорогу (фото)



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Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево Фото: ДСНС

Дерево перекрило частину проїжджої частини дороги

У понеділок, 10 лютого, на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині впало дерево і перегородило рух транспорту. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Узин Білоцерківського району.

Приїхавши на місце події, рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин встановили, що дерево перекрило частину проїжджої частини, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево та прибрали його з дороги.

Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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