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    Новини

    На Київщині сильний вітер повалив дерево на дорогу (фото)

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    Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево&nbsp; - На Київщині сильний вітер повалив дерево на дорогу (фото)
    Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево 
    Фото: ДСНС

    Дерево перекрило частину проїжджої частини дороги

    У понеділок, 10 лютого, на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині впало дерево і перегородило рух транспорту. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Узин Білоцерківського району.

    Приїхавши на місце події, рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин встановили, що дерево перекрило частину проїжджої частини, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево та прибрали його з дороги.

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    На Київщині сильний вітер повалив дерево на дорогу (фото)
    На Київщині сильний вітер повалив дерево на дорогу (фото)

    Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Через сильний вітер на бульварі Перова, 36 в Києві з ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.

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