З Оману повернулися 15 українських моряків після двох років ізоляції



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Судно Free Neptune

Екіпаж судна з літа 2016 року перебував у Султанаті Оман через заборгованість судновласника із зарплати

В Україну з Оману в понеділок, 30 липня, повернулися 15 членів екіпажу судна Free Neptune, які з літа 2016 року не могли покинути судно через банкрутство судновласника.

Про це повідомила Профспілка працівників морського транспорту України у Facebook.

«Сьогодні в Україну повернулися 15 членів екіпажу судна Free Neptune, які з літа 2016 року перебували в Султанаті Оман на борту цього судна через заборгованість із виплати судновласником заробітної плати», - йдеться в повідомленні.

Також у профспілці повідомили, що 28 липня 2018 року в Україну повернувся екіпаж контейнеровоза Mekong Spirit (прапор Мальти), затриманого в Греції за підозрою в контрабанді.

Зазначимо, судно Free Neptune з 22 осіб екіпажу - громадян України в 2015 році змушене було залишитися в порту Маскат в Омані, оскільки власник судна виявився банкрутом. Екіпаж у 2016 році оголошував голодування.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 липня в одеський аеропорт прилетіли 12 українських моряків, яких утримували у Греції. Їхній екіпаж з підозрою у контрабанді прикордонники затримали ще в травні 2017 року.