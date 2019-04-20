У Гройсмана повідомили: конкурс на керівника податкової буде заблоковано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку нардепа Денисенка, конкурс на нового керівника Податкової служби заблокують найближчим часом за тією ж процедурою, що і конкурс на керівника Державної митної служби

Конкурс на нового керівника податкової заблокують найближчим часом за тією ж процедурою, що й конкурс на керівника митниці. Про це повідомив народний депутат від БПП Вадим Денисенко у Facebook.

«В день тиші отримав наступну інформацію: уже домовлено, що конкурс на голову податкової буде заблоковано. Ініціатори - ті самі (які заблокували конкурс на керівника митниці, - ред.), правда, коло зацікавлених трохи ширше ніж минулого разу. Причина - ніхто з крупних тіньових гравців не хоче змін і сподіваються, що з новою владою вони домовляться про призначення своїх керівників. З точки зору піара, все будуть валити на провальну судову реформу Порошенка, хоча, кожен, хто хоч трошки розуміє це питання, розуміє, що головна причина в іншому. Це не просто гроші. Це кілька мільярдів доларів в рік», - пояснив Денисенко.

Зазначимо, що нардеп від БПП Вадим Денисенко є наближеною особою та медіаконсультантом прем’єр-мініста України Володимира Гройсмана.

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня зупинив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Окружного адмінсуду Києва щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби було ухвалене внаслідок корупційних змов.

Планувалося, що останній етап відбору - співбесіда - розпочнеться 23 квітня о 10:00.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак у коментарі «Главкому» зазначив: «Вже два тижні точаться розмови про те, що переможці конкурсів на посади голів податкової і митної служб вже відомі: це відповідно заступник міністра фінансів Сергій Верланов та перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.