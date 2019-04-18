Гройсман прокоментував рішення суду про зупинку конкурсу на голову митниці



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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Глава уряду закликає народного депутата, який подав позов до суду, відкликати його

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Окружного адмінсуду Києва щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби було ухвалене внаслідок корупційних змов.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Я вважаю, що внаслідок корупційних змов, на 100% я переконаний в цьому, з окремим представниками судової гілки влади суддя прийняв таке рішення зупинити процес публічного відбору керівника митниці», - сказав Гройсман.

На його думку, це сталося тому, що уряд вирішив змінити процес управління митницею, зробити її прозорою, електронною, унеможливити корупцію. «Уже є кандидати (на посаду голови - ред.), декілька з них мають добру репутацію. І коли контрабандне лобі побачило, що щось їх не влаштовує, вони пішли прикриватися рішенням суду», - сказав прем’єр-міністр.

Він запевнив, що не відступить від реформи митниці.

«Я закликаю народного депутата, який подав позов до суду, відкликати його. Думаю, що це було б абсолютно справедливо. Закликаю суддю ще раз проаналізувати підстави для зупинення проведення конкурсу. І хочу вам сказати, що я з цим рішенням не погоджуюсь . Ми знайдемо правові підставити для того, щоб продовжити реформу», - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби. 17 квітня судом задовольнив відповідну заяву про забезпечення позову і зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби». Окрім цього суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабінету міністрів України.

Джерело: Укрінформ