Суд зупинив конкурс на посаду голови Державної митної служби



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Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабміну

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними прес-служби, рішення ухвалено 17 квітня для забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака.

Окрім цього, суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабміну.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу, на наприкінці березні оголосив конкурс.

За результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь: проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш; перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов; керівник громадської організації «Центр розвитку цифрової економіки», експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

Планувалося, що останній етап відбору - співбесіда - розпочнеться 23 квітня о 10:00.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак у коментарі «Главкому» зазначив: «Вже два тижні точаться розмови про те, що переможці конкурсів на посади голів податкової і митної служб вже відомі: це відповідно заступник міністра фінансів Сергій Верланов та перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.