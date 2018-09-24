У Грузії зареєстрували 25 кандидатів в президенти



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19 з 25 кандидатів представлені політичними партіями, шість – ініціативними групами

У президентських виборах в Грузії, які відбудуться 28 жовтня, братимуть участь 25 кандидатів.

Про це повідомила прес-спікер ЦВК Грузії Анна Мікеладзе, інформують «Новости-Грузия».

За словами Мікеладзе, всього для реєстрації в ЦВК звернулися 46 осіб. 21 кандидату було відмовлено з різних правових підстав.

19 з 25 кандидатів представлені політичними партіями, шість – ініціативними групами.

Серед зареєстрованих кандидатів - незалежний кандидат, колишня глава МЗС Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія «Грузинська мрія».

Серед інших претендентів на президентське крісло - кандидат від колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух» екс-глава МЗС Григол Вашадзе, лідер Лейбористської партії Шалва Нателашвілі, кандидат від партії «Європейська Грузія» Давид Бакрадзе.

Чинний президент Георгій Маргвелашвілі не балотується на виборах.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про безвізові поїздки за внутрішніми паспортами у формі ID-карт.

Джерело: Європейська правда