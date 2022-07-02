У Харкові чути вибухи

В місті та області — повітряна тривога

Жителі Харкова повідомляють про звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільне.

Харків'янам необхідно швидко спуститись в укриття. Там слід перебувати, поки не оголосять про відбій тривоги.

За попередньою інформацією вибухи пролунали до оголошення тривоги.

У місцевих телеграм-каналах пишуть про пожежу в одному з районів міста.

З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.

Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.

Нагадаємо, рашистські війська зараз не мають ресурсів для повномасштабного наступу на Харків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Місцева влада готова до можливого повторного наступу окупантів на Харків та спроб оточити місто. «Ми це розуміємо та щодня працюємо над тим, щоб зміцнювати наші оборонні позиції як у місті Харкові, так і в усіх інших населених пунктах, які зараз перебувають під нашим контролем», – запевнив Синєгубов.



