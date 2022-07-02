Парамедикиня «Тайра» розповіла подробиці перебування в російському полоні

«Тайра» перебувала в тісній камері з 21 жінкою, її катували

Парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська розповіла про російський полон у Донецькому СІЗО, з якого її нещодавно звільнили за обміном. Вона перебувала в тісній камері з 21 жінкою, її катували. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Тайра» зазначила, що перебування в полоні – дуже важке випробування.

За словами парамедика, поки вона перебувала в полоні, ставлення до неї було жахливе.

Парамедикиня заявила, що поки йде слідство, вона не може говорити про те, за яких умов її затримали окупанти. Також, поки не завершиться слідство, Паєвська відмовилася говорити про тортури та психологічний тиск, зазначивши лише, що «він був страшним».

За її словами, ніхто не мав інформації про сім'ї та дітей. Психологічний стан був просто жахливим, але більшість з них трималися дуже гідно.

«Це були українки з лав Збройних сил і Нацгвардії, там були дівчата з «Азова» і були також цивільні. Там діє система «фільтрації», тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з «окупаційними військами», – розповіла вона.

За словами «Тайри», окупанти звинуватили її за «розстрільною статтею»: я була дуже здивована.

«Я говорила, що я виконувала свою присягу, я давала присягу народу України і діяла на території своєї держави, в Маріуполі. На що вони говорили, що це була територія «ДНР», – розповіла Паєвська.

Тайра розповіла, що окупанти говорили їй, що вона вже мрець і їй краще накласти на себе руки, шансів на виживання давали 1%.

Раніше повідомлялося, що росіяни не відпустили Юлію Паєвську, а обміняли, але соромляться про це говорити.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.