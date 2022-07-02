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    Особисті фінанси

    Уряд спростив отримання соцвиплат для переселенців

    Кабмін спростив отримання соцвиплат для переселенців - Уряд спростив отримання соцвиплат для переселенців
    Кабмін спростив отримання соцвиплат для переселенців
    фото з відкритих джерел

    Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує та прискорює постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат

    Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує і прискорює постановку внутрішньо переміщених осіб на облік та отримання соціальних виплат. Про це повідомиламіністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    Так, Верховна Рада ухвалила закон №7310, спрямований на спрощення та прискорення видачі переселенцям свідоцтв про народження і смерть.

    У свою чергу Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує та прискорює постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.

    «Однак ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій», – зазначила міністр.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

    Варто зауважити, що приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

    Українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста.

    До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.

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    Теги: Кабмін міністр переселенці війна гроші закон Україна уряд Ірина Верещук
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    Уряд спростив отримання соцвиплат для переселенців