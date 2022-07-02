Уряд спростив отримання соцвиплат для переселенців
Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує та прискорює постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат
Так, Верховна Рада ухвалила закон №7310, спрямований на спрощення та прискорення видачі переселенцям свідоцтв про народження і смерть.
У свою чергу Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує та прискорює постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат.
«Однак ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій», – зазначила міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.
Варто зауважити, що приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста.
До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.