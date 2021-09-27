У Харкові Covid-лікарні заповнені на 90%

Хворих на Covid-19 будуть направляти у додаткові лікарні

У регіоні упродовж 26 вересня коронавірус виявили у 233 осіб

У Харкові лікарні для лікування хворих на Covid-19 заповнені майже на 90%. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов у коментарі «Суспільному».

За словами Хаустова, хворих на Covid-19 можуть направляти у додаткові лікарні, які знаходяться у районах Харківщини.

«Наповненість зараз лікарень по місту Харкову – 90%... У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих (з коронавірусом – Ред.), у нас база – 13 лікарень», – сказав чиновник.

У Харківській області станом на неділю, 26 вересня, у лікарнях завантаженість ліжок з киснем становила 59,8%, йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У регіоні упродовж 26 вересня коронавірус виявили у 233 осіб, а 25 числа захворювання виявили у 611.

Загалом за минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.