Чи можуть бути небезпечні наслідки від щеплення? Ізраїльський вчений розкрив правду

Розвиток захворювання серця після вакцинації зрідка спостерігається у чоловіків

Вакцинація дещо підвищує шанси розвитку міокардиту (хвороби, пов’язаної з ураженням серцевого м’язу – міокарду) у чоловіків віком від 12 до 25 років. Про такі результати досліджень медичній експертці Unicef, українському педіатру Катерині Булавіновій розповів професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін, йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи вакцинувати дітей і навіщо третя доза? Ізраїльський професор про останні відкриття науковців».

Медик уточив, що розвиток міокардиту, як наслідку вакцинації, не є дуже поширеним явищем – ізраїльські вчені фіксують цей побічний ефект в одного з 10 тис. вакцинованих чоловіків.

При цьому, за словами Манфреда Гріна, такий міокардит проходить у дуже легкій формі та, як правило, минає без медичного втручання. Частіше – після другої чи третьої дози.

«Це також одне з ускладнень після коронавірусу, причому, після перенесення хвороби ймовірність його виникнення у цій самій категорії пацієнтів значно вища», – зауважує Манфред Грін.

Що стосується виникнення тромбозу внаслідок вакцинації, то, за словами професора, щодо вакцини Moderna точних доказових даних немає. Щодо Astrazeneca такі дані є, однак це дуже рідкісний ефект, більше розповсюджений серед жінок.

Також Манфред Грін зазначив, що справді трапляються випадки тяжкого перенесення захворювання після щеплення аж до летальних. Такі випадки нечасті. Манфред Грін каже: трапляється, приміром, що організм не відреагував на вакцину. Крім того, вакцина могла зберігатися із порушенням температурного режиму, що суттєво впливає на її якості. Особливо до порушення холодового режиму чутлива Pfizer.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповів, що після вакцинації від коронавірусу у пацієнта можуть бути всього два ускладнення, і вони не смертельні.

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