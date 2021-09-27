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    За добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус

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    1,5 тис. українців напередодні госпіталізували з Covid-19 - За добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус
    1,5 тис. українців напередодні госпіталізували з Covid-19
    фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло майже 2,4 млн осіб

    За минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 478 осіб, летальних випадків – 94, одужало – 952 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 13 тис. осіб,
    • методом ІФА – 2,6 тис. осіб,
    • експрес-тестами – трохи більше 11 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – майже 2,4 млн осіб;
    • одужало – 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – майже 56 тис. людей;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

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    Зазначимо, за добу 25 вересня в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за ту ж добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.

    Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    За добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус