За добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло майже 2,4 млн осіб

За минулу добу, 26 вересня, в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 478 осіб, летальних випадків – 94, одужало – 952 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 тис. осіб,

методом ІФА – 2,6 тис. осіб,

експрес-тестами – трохи більше 11 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 2,4 млн осіб;

одужало – 2,2 млн осіб;

летальних випадків – майже 56 тис. людей;

проведено ПЛР-тестувань – 12,7 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Зазначимо, за добу 25 вересня в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за ту ж добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.

Як відомо, повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців.