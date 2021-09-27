П'ять областей другий день поспіль відповідають «помаранчевій» зоні

Станом на 27 вересня п’ять областей в Україні відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки

Станом на 27 вересня п’ять областей в Україні відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки

У п'яти областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус

Станом на понеділок, 27 вересня п'ять регіонів України другий день поспіль демонструють показники «помаранчевої» зони карантину. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, показники «помаранчевої» зони мають такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Тернопільська;

Черкаська.

Так, в усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус. Найгірша ситуація в Тернопільській області – там динаміка становить 102, 2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Крім того, у вищевказаних регіонах, окрім Кіровоградської області, спостерігається перевищення рівня захворюваності на Covid-19.

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Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус.