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    Напередодні 9 травня Піховшек натягнув пілотку. Його висміяли в мережі фотожабами (фото)

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    Піховшек працює на &laquo;Першому Незалежному&raquo;, який створили журналісти заборонених каналів Медведчука - Напередодні 9 травня Піховшек натягнув пілотку. Його висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Піховшек працює на «Першому Незалежному», який створили журналісти заборонених каналів Медведчука
    Скріншот фото: відео pnk.tv

    «Чи можна очікувати від журналіста NewsOne чогось адекватного?», – запитують у соцмережі

    Телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, покаже концерт до 9 травня. На рекламному відео з’явився журналіст каналу Вячеслав Піховшек у гімнастерці та пілотці. Його недоречний образ викликав жваве обговорення в соцмережах.

    «Чого тільки не зробиш за гроші», «Цю вату в Москві добре годують», «Щось дуже рано в нього деменція настала», «Оце капець. А я ж колись давно ще дивився передачі з оцим дядьком», «Чи можна очікувати від журналіста NewsOne чогось адекватного?» – так відреагували на новий образ Піховшека.

    «Це не фотошоп. Це Піховшек. І це писець. Повний. А я ще раз нагадую, що навесні і восени в шизофреніків сезонні загострення. Так що тримайтеся від них подалі», – написав Борислав Береза.

    Зазначимо, що Піховшека висміяли й народні депутати України. Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко залишила короткий коментар: «Матір Божа». Народний депутат із «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко також покепкував: «Товариш Піховшек, ні кроку назад!».

    У соцмережі також з'явилися фотофаби на Піховшека.

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    Напередодні 9 травня Піховшек натягнув пілотку. Його висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Напередодні 9 травня Піховшек натягнув пілотку. Його висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Напередодні 9 травня Піховшек натягнув пілотку. Його висміяли в мережі фотожабами (фото)
    Напередодні 9 травня Піховшек натягнув пілотку. Його висміяли в мережі фотожабами (фото)

    На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    Згодом телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

    Нагадаємо, 9 травня Україна відзначить День пам’яті та примирення, а 9 травня – 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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    Теги: День Перемоги Віктор Медведчук гроші Борислав Береза концерт
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