Верховна Рада призначила дату виборів мера Харкова

ЦВК має визначити розмір видатків, необхідних для проведення виборів у Харкові

Наразі обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов

Верховна Рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

«За» проголосували 249 народних депутатів.

Питання на засіданні представила заступниця голови профільного комітету Аліна Загоруйко.

«У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Харківського міського голови Харківського району Харківської області Кернеса Г.А. [...] Верховна Рада України постановляє: призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року», – йдеться у проєкті постанови.

Тепер Центральна виборча комісія має визначити розмір видатків, необхідних для проведення позачергових виборів, а Кабмін забезпечити їх фінансування.

Харківська міська рада 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав посаду міського голови з 2010 року. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв розповів, що в Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша.

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