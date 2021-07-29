Через аварію масив Пуща-Водиця залишився без води

Ремонтні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

У зв’язку з аварійною ситуацією на водопровідних мережах можливі перебої водопостачання житлового масиву Пуща-Водиця. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Без холодного водопостачання можуть лишитися вулиці:

Лісна (Пуща-Водиця);

Квітки Цісик;

Миколи Юнкерова;

Федора Максименка;

Новикова-Прибоя;

Курортна;

Міська;

1-а лінія;

2-а лінія;

3-я лінія;

4-а лінія;

5-а лінія;

6-а лінія;

7-а лінія;

8-а лінія;

9-а лінія;

10-а лінія;

11-а лінія;

12-а лінія;

13-а лінія;

14-а лінія;

Селянська;

с. Горенка.

Крім того, через пошкодження на мережі 29 липня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Ярославів Вал, 27

вул. Глибочицька, 17Д

вул. Лютеранська, 11А, 11Б

вул. Федора Максименка, 3, 5

вул. Петра Сагайдачного, 35

вул. Костянтинівська, 32, 34, 37А, 37

вул. Щусєва, 44

вул. Володимира Сальського, 33

вул. Маршала Малиновського, 7

пр-т. Оболонський, 7Г

вул. Олександра Попова, 11

вул. Шолом-Алейхема, 12, 18

вул. Лісорубна, 22-54

вул. Верховинна, 65

вул. Локомотивна, 21 - 45, 28 - 42.

Нагадаємо, «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована.

У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.