У Харкові під час сутичок постраждали журналіст і полісмен



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Невідомий розпилив сльозогінний газ на акції біля будівлі Харківської ОДА Фото: Нацполіція

За медичною допомогою звернувся 38–річний громадянин та правоохоронець

Двох чоловіків - журналіста та поліцейського, які постраждали під час сутичок біля Харківської ОДА від розпиленої хімічної речовини, доправили до лікарні.

У Харківській офтальмологічній лікарні імені професора Гіршмана розповіли про стан постраждалих

«У обох постраждалих, це журналіст та поліцейський, опіки очей внаслідок розпилення з балончиків хімічної речовини. Обом надано першу допомогу, стан стабільний», - пише Укрінформ.

Сьогодні прихильники «Опозиційної платформи — За життя» біля будівлі Харківської ОДА вимагали збільшити обсяг російськомовного викладання у школах. На мітингу сталась сутичка, внаслідок якої постраждали двоє людей.

Згідно з інформацією поліції, в акції взяли участь близько 200 осіб.

«В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38-річний громадянин та поліцейський», — йдеться у повідомленні поліції Харківщини.

Потерпілий повідомив поліцію, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика.