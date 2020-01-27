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    У Харкові під час сутичок постраждали журналіст і полісмен

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    Невідомий розпилив сльозогінний газ на акції біля будівлі Харківської ОДА&nbsp; - У Харкові під час сутичок постраждали журналіст і полісмен
    Невідомий розпилив сльозогінний газ на акції біля будівлі Харківської ОДА 
    Фото: Нацполіція

    За медичною допомогою звернувся 38–річний громадянин та правоохоронець

    Двох чоловіків - журналіста та поліцейського, які постраждали під час сутичок біля Харківської ОДА від розпиленої хімічної речовини, доправили до лікарні.

    У Харківській офтальмологічній лікарні імені професора Гіршмана розповіли про стан постраждалих

    «У обох постраждалих, це журналіст та поліцейський, опіки очей внаслідок розпилення з балончиків хімічної речовини. Обом надано першу допомогу, стан стабільний», - пише Укрінформ.

    Сьогодні прихильники «Опозиційної платформи — За життя» біля будівлі Харківської ОДА вимагали збільшити обсяг російськомовного викладання у школах.  На мітингу сталась сутичка, внаслідок якої постраждали двоє людей.

    Згідно з інформацією поліції, в акції взяли участь близько 200 осіб.

    «В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38-річний громадянин та поліцейський», — йдеться у повідомленні поліції Харківщини.

    Потерпілий повідомив поліцію, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика.

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